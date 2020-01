Se realiza la puesta en valor del cementerio de Necochea

La secretaria de Desarrollo Humano aclaró la situación de la institución, donde no se renovaron 7 contratos. Patricia Britos, directora de Educación, dijo que se designará un director interino hasta se realice un concurso y que la profesora Karina Aguilera continuará al frente de sus horas.

Respecto a la situación de la Escuela Municipal de Artes de Necochea que se produjo el último lunes con empleados del lugar, tanto la directora municipal de Educación, Patricia Britos, como la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Sandra Antenucci, brindaron una conferencia de prensa para asentar claridad sobre el tema.

En primer término, sobre el diálogo en sí con los trabajadores en la EMAN, Patricia Britos describió que “estuvimos en la Escuela Municipal de Artes informando que no se iban a renovar siete destajos, de los cuales dos fueron contratados este año en mayo y en julio, y algunos talleristas, de quienes no vamos a renovar el contrato hasta marzo”, aclaró, para deslizar que “las clases terminaron el 22 de noviembre y lo que decidimos es no renovar el contrato hasta que no empiecen los talleres nuevamente en marzo de 2020, donde veremos si necesitamos esos talleres o el proyecto institucional es otro”.

Sobre esa misma línea, Britos se refirió a la situación de la directora del lugar, Karina Aguilera. “Con respecto a la directora tampoco se está quedando sin trabajo”, enfatizó, “sino que lo que estamos haciendo es dar de baja un decreto que la define como directora, cargo al que accedió por una prueba de selección y no por concurso como tendría que haber sido, pero en realidad Karina (Aguilera) no pierde las horas, sino que sigue cobrando sus horas como profesora”.

Asimismo, informó que en la mesa de diálogo “también expusimos cómo íbamos a continuar, porque no es que dejamos la escuela sin director, sino que el paso siguiente sería designar un interino, que es el docente con mayor puntaje. Se decía que dejábamos la escuela sin director, que no iba a haber nadie a cargo, que estábamos generando un vaciamiento y una privatización de la cultura, pero nada de eso fue lo que dije. En realidad estaba diciendo que designábamos un director y así va a ser durante seis u ocho meses hasta que llamemos a concurso, que tiene que hacerse como corresponde, porque lo anterior fue una prueba de selección y nosotros objetamos algunas cuestiones dentro de la misma”.

Por su parte, Antenucci apoyó lo dicho por Britos y afirmó que “acá no hubo ningún despido, que es la cuestión del reclamo, sino que no se renovaron contratos de destajos, pero no se despidió a nadie, y eso tiene que quedar claro”, para añadir que “en cuanto a la Dirección de la escuela, es una cuestión administrativa donde el decreto marca que es hasta cuando el Ejecutivo lo determine, y en este momento se toma la decisión política de dar de baja ese decreto, aunque con la escuela vamos a seguir funcionando y estamos diagramando la política que vamos a generar a través de esta gestión. Eso es todo lo que se hizo”.