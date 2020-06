Secuestran armas y municiones durante un allanamiento

Up Next

Un allanamiento en una vivienda de Quequen dispuesto por la Justicia de Garantias derivó en el secuestro de armas y municiones además de la formacion de una causa al imputado, un hombre de 56 años. Tras la medida judicial y en virtud de no contar con antecedentes penales, fue notificado de la información de la causa. Personal de la DDI llevó adelante la medida el viernes a la tarde en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 580 al 2500 y secuestró un revolver calibre 22; una caja de municion calibre 22; una escopeta calibre 16/70 y casi veinte cartuchos. La diligencia se concretó en el marco de una causa por delito de robo que se tramita por ante la UFI N° 30 a cargo del Fiscal Carlos Larrarte y la DDI. Tras confirmar la falta de documentación habilitante y una vez labradas las actuaciones de rigor se dio aviso a la autoridad judicial. El fiscal ordenó la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil atenuada y la notificacion del imputado mientras avanza la investigación.

La medida fue ordenada por la Justicia de Garantias. No tenía la documentación de un revolver y una arma larga. Se le formó una causa penal.

Continue Reading