Seguridad: se fortalecen las tareas del Centro de Monitoreo

Gracias a la articulación in situ con el Comando de Patrullas de la Policía, a través de un efectivo equipado con la tecnología de comunicación necesaria, efectivos de la fuerza hicieron el seguimiento de los sospechosos y terminaron interceptando a dos menores que habían forzado una ventana y dejado elementos preparados para su sustracción.

