Seguro por Desempleo: Se prorrogan los beneficios vencidos entre febrero y abril

Desde el área de la comuna también informaron que aquellos beneficiarios que no posean tarjeta podrán realizar el cobro por ventanilla en la entidad bancaria correspondiente los próximos viernes 3, lunes 6 y martes 7 de abril.

Por resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social las prestaciones se extenderán hasta mayo, inclusive. Además, quienes no tengan tarjeta podrán efectuar el cobro por ventanilla los próximos viernes, lunes y martes.

