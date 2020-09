¿Sergio Berni en Necochea pensando en su futuro político?

El conductor del programa «Cerrando la Mañana, Miguel Abálsamo, desde FM.Ciudad 100.7 anunció en carácter de adelantó…» El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires comenzará a recorrer el territorio bonaerense no sólo en su carácter de alto funcionario de la administración de Axel Kicillof sino claramente como un futuro candidato a la gobernación de Buenos Aires,para lo que falta mucho tiempo, sino también reclamando elecciones internas del Partido Justicialista bonaerense, donde tiene intención de presentarse como candidato a presidente».

Sergio Berni, un hombre del peronismo, médico, abogado y militar, estaría visitando nuestra ciudad de Necochea, llegando al despacho del intendente doctor Arturo Rojas, manteniendo encuentro con la prensa y con un toque muy especial, la posibilidad de reunir, habría invitación muy especial, a diferentes dirigentes del justicialismo como para ir dándole forma a su proyecto político, que por otro lado no oculta».

Abálsamo amplió….» Berni dice en voz alta lo que muchos callan aunque lo quieran, no si esta bien o mal en medio de una Pandemia y con mucho camino a recorrer en cuanto al tiempo que resta para las legislativas del año próximo, la definición interna partidaria del PJ. y la carrera por la gobernación de Buenos Aires, pero lo que nadie puede negarle es su vocación y convicción de ocupar altos cargos de responsabilidad en su movimiento, sintetizado en una frase que suele repetir… Alberto Fernández es el presidente de todos los argentinos, Cristina es la conductora del Frente de Todos, lo que todavía aparece sin conducción es el Movimiento Nacional Justicialista».

«Habrá ver, en caso de su llegada, los rostros,presencias y adherentes que comiencen a expresarse junto a la línea del Ministro camino a futuros desafíos».