«Tenemos 66 mil avales para participar en el PJ» dijo el ex juez Eduardo Freiler en FM.Ciudad 100.7

En su programa» Cerrando la Mañana» en FM.Ciudad 100.7, el conductor Miguel Abálsamo realizó una extensa entrevista con el doctor Eduardo Freiler, ex Juez necochense, actualmente residente en Capital Federal, Eduardo Freiler, quien integra una de las listas del Partido Justicialista a nível nacional, que pretende cotejar en forma interna con la que tiene como candidato a presidente al actual mandatario nacional, doctor Alberto Fernández.

» En realidad ( manifestó Freiler), nosotros tenemos nuestra propia lista que encabeza el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, denominada «Azul y Blanca», compuesta entre otros por el vice gobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, Osvaldo Papaleo, Milagros Sala, una manera de visibilizar los presos políticos de la Argentina actual, habiéndola conformada plenamente y presentada legalmente antes del comienzo de este año, con 67 mil avales y todo en condiciones, pero…ha sido objetada en algunos puntos, que no entendemos y hemos recurrido a la Justicia para que de el veredicto final y luz verde a nuestra lista para su oficialización, y si no se da, queremos componer una línea dentro del Frente de Todos».

«Al margen de eso es importante avanzar en muchos temas que todavía faltan en el país, teniendo en cuenta que estamos complicados en étapas de pandemia, el endeudamiento que dejo a los argentinos el gobierno anterior del ingeniero Macri, como creo que debemos propensar a bajar algunos decibeles, escucharnos más, porque si no podemos hacerlo nos va a costar mucho más todo, no podemos desanimarnos, necesitamos cambios institucionales, caso la Justicia, que no puede depurarse a si mismo, los políticos no pueden dar la espalda a las decisiones».

Sobre Necochea, ex Juez manifestó…» estuve en enero, envidio desde Capital el sol, la playa, los amigos, en fin, me debe pasar lo que a todos, cuando voy me encuentro con el afecto de la mayoría, no solo hacía mi sino al recuerdo de mi familia, a mi padre que perdí hace algunos años».

«Lo interesante, y volviendo al país es que se abre una instancia sobre aquellos que fueron responsables en los últimos años, recibiendo créditos y no sabemos que paso, es una página para ver como sigue en los próximos meses».

«Estoy preocupado por mucho odio, recientemente hemos observado esas bolsas de basura simulando bolsas mortuorias colgadas de la Casa Rosada, es increible manifestarse de esa manera, es de temer, este tipo de amenazas que recuerdo en mis tiempos de adolescente con la Triple AAA y no entiendo como políticos que hablan de democracia y República puedan estar cercanos a estos hechos, así es difícil reconstruir la sociedad, necesitamos convivencia más sana, pensando de diferentes manera , estoy preocupado por algunos hechos…».