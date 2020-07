Tres detenidos por hacer “el cuento del tío” a una señora de 84 años

“Se sugiere especialmente a las personas mayores que no permitan el acceso a su vivienda de individuos desconocidos”, recordó la fuerza.

“Desde esta Estación de Policía Departamental, se aconseja a las personas mayores que reciban cualquier tipo de comunicación telefónica o percusión de personas que aducen ser familiares, en las que se les requiera la entrega de dinero, documentación, bienes, etc., ya sea por una disposición bancaria y/o por cualquier otro tipo de situación, que inmediatamente finalicen la llamada o trato y se comuniquen al 911 así como también con algún familiar o allegado” , indicó la Policía Departamental en un comunicado.

