¿Un arquitecto levantando el edificio de la unidad ?

por Miguel Abálsamo

No trabaja de político, pero siente la política profundamente.

No tiene como prioridad una candidatura en el corto plazo.

Vuelve a la política activa partidaria «para acompañar el proyecto..» como suele decir.

Leo Ruggiero ha movido el tablero de piezas en el ajedrez de Juntos por el Cambio.

La alianza en Necochea es un variopinto de dirigentes y sectores que buscan consolidarse dentro del esquema con vistas a las Paso (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorías) que ya tiene fecha de realización en septiembre como generales en noviembre para la renovación legislativa nacional, provincial y las concejalias en cada localidad, en ese variado y amplio abanico esta el radicalismo con candidatos que quieren encabezar lista de ediles por el Centenario partido, Gonzalo Diez, Pedro de Ilzarbe, Graciani Maizzani (búsqueda de reelección), Sebastían Sarasibar, algo que definirían en asamblea comiteril, impulsada por el actual presidente del Comité ,Damían Unibaso y quien asumirá próximamente, Alberto Esnaola, mirando con desconfianza algunos correligionarios que quieren interna de la interna, ergo, primero definir adentro,con el afiliado votando y después a las Paso, o todos a las Paso, algo que preocupa a las máximas figuras de conducción radical.

En su vuelta al ruedo, Leonardo Ruggiero ,irrumpiendo en escena en el segundo acto cuando se levanta el telón , ex candidato a intendente 2015, perdiendo por escaso margen con Pablo Aued (Fe-Venegas), tiene un mensaje claro y repetidor en su boca…» necesitamos la unidad, queremos la unidad, es imprescindible la unidad de todo el Pro», decir «todo el Pro «…es la figura institucional del sector, doctora Eugenia Vallota, de muy buen trabajo legislativo, entre otros sectores menores pero siempre importantes en la sumatoria.

Ruggiero, midiendo espacio y tiempo ha tenido varios contactos con varios radicales, varios peronistas, varios independientes que quieren incursionar en la política de JxC , entendiendo que todos son importantes y nadie individualmente puede crecer y desarrollar una idea fuerte con seducción electoral.

En las últimas horas se habla mucho de tres ex intendentes que podrían, no es algo fácil pero no imposible, componer un mismo destino de lista electoral , que sería muy fuerte dentro de la alianza, provocaría no sólo una discusión o análisis sino un replanteo de varios, barajar y dar cartas de nuevo tanto en la UCR como en el Pro.

La unidad es el objetivo de Ruggiero ,idea acompañada por muchos, en la mesura de algunos y al principio negada por otros pero chocando con una realidad, que suele ser una gran verdad en política, en caso de no concretarse acuerdos de unidad las chances se disminuyen en el Pro, máxime teniendo en cuenta que el radicalismo tiene un voto cautivo que no es vital para ganar una elección general pero si decisivo en una interna.

Las conversaciones se iniciaron, profundizándose en los próximos días y habrá que acomodar la carga, que es nada más ni nada menos los lugares en las listas, sabiendo todos que de achicar la convocatoria también se acotan posibilidades de éxito, y en caso de ampliar la base, crecen las chances de aspirar a concejales en la étapa 2021-2025 en el legislativo local.

¿Quienes son los nombres que se sentarían en una primera étapa para la unidad?

Si bien nadie a dado a conocer los mismos, se especula con dirigentes del radicalismo, pares del Pro, algunas caras peronistas no «k»,no terminando la ampliación allí.

Aquella frase…»seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como lo dividimos que estemos», suele repetirse en el sector aspirante a medir a la UCR. oficial, en una Paso, con posibilidades concretas y no en versión testimonial.

¿Podría haber Paso entre el radicalismo y el Pro con componentes radicales y peronistas?

De los avances a la concreción todavía hay un trecho.