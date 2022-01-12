UN PADRE LE PEGO A SUS HIJOS HASTA SANGRAR

EN LA REDES SOCIALES EXPUSIERON LA GOLPIZA QUE RECIBIÓ SUS DOS HIJOS EN PLENO CENTRO ANTES DE AYER A LAS 1324 HS. ASI LO DENUNCIO UNA MUJER ,QUE EL MARIDO FUE A SOCORRER A LOS CHICOS FRENTE A FAVA DE 61 Y 60.
SE PUDO IDENTIFICAR SOLO EL RODADO QUE CIRCULABA EL PADRE AGRESIVO QUE ES UNA TORO ROJA PTTE. AC.860.RO EL CUAL VER QUE LA GENTE LE GRITABA DE TODO SE DIO A LA FUGA .
LA GENTE TEME POR LA VIDA DE ESTOS CHICOS .-
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