UN PADRE LE PEGO A SUS HIJOS HASTA SANGRAR

Por
necochea

EN  LA  REDES  SOCIALES  EXPUSIERON  LA  GOLPIZA   QUE  RECIBIÓ  SUS  DOS  HIJOS  EN  PLENO  CENTRO  ANTES  DE  AYER  A  LAS  1324  HS.  ASI  LO  DENUNCIO  UNA  MUJER ,QUE  EL  MARIDO  FUE  A  SOCORRER  A  LOS  CHICOS  FRENTE  A  FAVA  DE  61 Y 60.

SE  PUDO  IDENTIFICAR  SOLO  EL  RODADO   QUE  CIRCULABA EL  PADRE  AGRESIVO  QUE  ES  UNA  TORO  ROJA PTTE.  AC.860.RO  EL  CUAL  VER  QUE  LA  GENTE  LE  GRITABA  DE  TODO  SE  DIO  A  LA  FUGA .

LA  GENTE  TEME  POR  LA  VIDA  DE  ESTOS  CHICOS .-

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