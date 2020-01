VARIAS DETENCIONES CON EL PARTE POLICIAL

Up Next

ROBO AGRAVADO DE MOTOVEHICULO DEJADO EN LA VIA PUBLICA EN FLAGRANCIA Jefe del Comando de Patrullas Necochea, informa que personal de ese elemento dentro del marco de las Ordenes de Servicio dispuestas, a raiz de llamado al 911, es comisionado a calle 42 y 49 de está, hospital Neuropsiquiatrico “Dr. Jose Taraborelli”, donde habrían sustraído Motovehiculo ZANELLA ZB 110 CC, ptte. A064UQE, color roja y negro. Entrevistado damnificado, refiere características y vestimenta del causante, montado OPERATIVO CERROJO, cursada novedad por 911, es divisado en Pte Colgante, lado Quequen, el cual intenta evadir personal, lográndose dar alcance y APREHENSION del mismo en calle 566 y 519 de Quequen, identificado mayor de edad (18) con frondosos antecedentes. Trasladado aprehendido y secuestro a la seccional primera, fines legales. Cto MPF.- Interv. UFI N°1.-

mayor de edad (19) con antecedentes, siendo el sujeto restante que se da a la fuga por calle 62 hacia 71 donde lo pierden de vista; se establece que motovehiculo abandonado, marca MOTOMEL 110, sin dominio colocado, el cual por su numeración de motor posee Pedido de secuestro activo, caratula HURTO, fecha 08/01/2020 UFI Nro. 03 . – Asimismo se Establece damnificado (25) a quien le sustraen teléfono celular SAMSUNG J7 de color blanco (no hallado al momento).- Comunicado MPF.- Interv. UFI3.- ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD- Personal del Comando de Patrullas Necochea, en el marco de las Ordenes de servicio en vigencia, a raiz de llamado al 911, se constituyen calle 82 entre 67 y 69 está, confrontación en el lugar. Arribados entrevistan a con femenina (34) quien indica que su ex pareja, identificado y con antecedentes, está dentro de la finca confrontando con su actual pareja, sujeto también con antecedentes, ingresan con su anuencia y proceden a separar a los sujetos quienes estaban en plena riña, golpeándose entre ellos. Separados el primer sujeto intenta arremeter contra la humanidad de los uniformados, por lo que es Aprehendido, y momentos en que tanto el esposado como personal policial es agredido con elemento contundente tipo fierro por el sujeto restante, por lo que también es Aprehendido. Ambos con lesiones leves, producto de riñas entre ambos. Trasladados preventora de jurisdicción. Comunicado MPF.-Interv. UFI 1.

