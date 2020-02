VARIOS DETENIDOS AQUI EL PARTE POLICIAL

Up Next

“INF. ART 43 inc. F DEC/LEY 8031/73” Informa el Jefe del Comando de Patrullas, que personal a su cargo dando cumplimiento a la Orden de Servicio en Vigencia a raíz de eventual al 911, donde da aviso efectivo policial manifestando que habría una trifulca en las inmediaciones de calle 86 y 63.- Al arribo del personal observa a masculino portar un machete, siendo interceptado, reducido y APREHENDIDO, en calle 63 y 88 ésta.- Se procede al SECUESTRO de machete que llevaba esgrimiendo en la vía publica y un cuchillo que portaba en su cintura.- Causante con amplios antecedente, y secuestro se traslada a Cría Jurisdicción. Comunicado Juzgado interv. 1 Dpto Judicial Necochea.-

ORDEN DE DETENCIÓN Informa Jefe de la Seccional Primera, personal del G.T.O. de ese elemento realizando tareas de investigación sobre distintos ilícitos interceptan en Av. 98 y 63, sujeto con ORDEN DE DETENCIÓN (37) quien no se percató de la presencia policial siendo rápidamente reducido y trasladado al asiento de la Seccional actuante. Orden emanada por Juzgado de Garantías N° 02 a cargo de S.S. Dr. Aldo Dario Rau, en I.P.P. caratulada “S/ ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA”

Continue Reading