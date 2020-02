VARIOS DETENIDOS EN EL INFORME POLICIAL.

Informa Jefe de la Seccional Tercera, a raíz de denuncia de propietaria de comercio rubro bar denominado “ESTE BAR” sita en Avenida Diagonal San Martín y calle 26, el cual dejo cerrado con la alarma activada (ADT no monitoreada) constata ignorado/s previo haber dañado ventanilla de la puerta de ingreso logran ganar su interior observando el faltante de varias botellas de bebida alcohólica (Campari, Cervezas Corona Extra, vino Finca Gabriel Callia, Cardos, Chandon Santa Julia, ron Havana, Aperol, Dry Gim Bombay Sapphire, latas de cerveza Andes, Heineken, Imperial, etc,) herramientas (amoladora Maquita, agujereadora DeWalt), vasos y copas varias. Es que se aboca a personal del G.T.O. de ese elemento y de tareas de campo se establece autoría de masculinos conocidos en el ambiente delictual por sus frondosos antecedentes, consumiendo parte de las bebidas sustraídas en autos, logrando identificarlos a todos entre ellos un menor de edad, es si que tras llevar a cabo medida de prueba “ORDEN DE ALLANAMIENTO Y SECUESTRO” en domicilio de los investigados, se logró el SECUESTRO de botellas de distintas bebidas, ( Santa Julia, Esperado Callia, Perro Callejero, Jorge Rubio, botellas de 710 cerveza Corona; botellas de Champange Chandon; botellas de Vodka Smirnoff -sabor Raspberry y green apple- botellas Dry Gin Bombay Shappire; botella de Cointreau; botella de Tequila Sauza Hornitos Black Barrel; Campari; latas de cerveza vacías de 473 cc. -Patagonia 24.7, Heinneken y Brolsch- y botella cerveza vacía Corona de 710 cc.; vasos de whisky; vasos licor y vasos chupito; plantas de cannabis sativa y/o marhiuana y pieza de pierna de jamón crudo. Adelanto MPF dispuso APREHENSION por delito “ENCUBRIMIENTO” para los investigados y por separado actuaciones por LEY 23737 para con femenina mayor, moradora del domicilio allanado (42). Act. epígrafe interv. UFI. N° 5 MINORIDAD y UFI N° 30 DELITOS COMPLEJOS.

INFRACC. ART. 35 y 74 inc A DCTO. LEY 8031/73 –

ROBO – RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Personal policial del Comando de Patrullas Necochea en recorridas de prevención por la jurisdicción, son alertados por ocasionales transeúntes, que en calles 536 y 515 de Quequen, habrían sujeto masculino merodeando la zona y no eran del lugar.- Es así que calle 523 e/ 540 y 542, se procede a la APREHENSION del sujeto antes descripto mismo con amplios antecedentes, quien al notar la presencia de móvil policial emprende huida, portando en su poder un bulto, quien al ser interceptado, pone manos sobre personal policial sin causar lesiones, logrando se siendo reducido, constatando que tenia en su poder cuatro reflectores de exterior, de los cuales no puede justificar tenencia. Comunicado MPF.- Interv UFI 3.-

con un tono muy elevado de voz, como así también negando a identificarse, por lo que se procede a su detención, labrándose actuaciones Contravencionales, dando intervención en las actuaciones al Juzgado se Paz Loberia. Asi mismo se labraron actuaciones por Inf. Art. 35, 72 y 74 inc A. Ley 8031/73, en circunstancia que personal policial se encontraba apostado en la calle Irigoyen y Campos, divisan a una persona de sexo masculino que se encontraba ocasionando disturbios en la vía publica efectuando gritos e intentando cortar el transito sobre la avenida con pasos zigzagueantes es que proceden a interceptarlo para identificarlo y ponerlo de sobre aviso que esta incurriendo en un falta contravencional, en el mismo momento que se apersona otro masculino el cual manifiesta que es amigo de la persona que están identificando, que ambos masculinos comienzan a propinar gritos y ponerse hostiles en contra de los efectivos, por tal motivo se procede a detenerlos, por los artículos que constan

INF. ART. 72 Y 74 INC A. Y 79 LEY 8031/73 Y INF. ART. 35, 72 Y 74 INC A. LEY 8031/73. Informa Estación Policía Comunal Lobería, toma conocimiento que en calle España habría una persona ocasionando disturbios. Presente personal policial interceptan a una sujeto masculino, el cual al momento de su identificación comienza a tornarse un tanto nervioso comenzando a dirigirse hacia el personal con insultos y

