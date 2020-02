VARIOS DETENIDOS EN L,A FECHA AQUI EL PARTE POLICIAL

DESOBEDIENCIA JUDICIAL – INF. ART. 42 -LEY 8031 Personal del Comando de Patrullas Necochea, comisionado por eventual al 911, a calle 83 E/ 92 y 94 esta, donde se hallaría masculino con restricción de acercamiento, se constituyen y previa entrevista con llamante (31) quien refiere que su ex pareja tiene restricción de acercamiento, logran divisar al mismo previo identificarlo (32), mismo es APREHENDIDO en el lugar, a quien se le realiza un cacheo superficial hallando entre sus prendas un cuchillo de aprox 15 cm de hoja, con cabo metálico. Comunicados con Cria de la Mujer y La Familia, informa que el causante efectivamente posee RESTRICCION DE ACERCAMIENTO, en un radio de 300 metros, con fecha 14/01/2020 Otorgado por JUZGADO DE FAMILIA NRO 1.- Causante y secuestro trasladado a sede Cria. Jurisdiccional fines recaudos legales. Comunicado MPF.- Interv. UFI 10.-

DESOBEDIENCIA JUDICIAL – Personal del Comando de Patrullas Necochea, a raíz de eventual al 911, se constituyen calle 89 E/ 76 y 76 bis esta, donde se hallaría masculino con restricción de acercamiento.- En el lugar se entrevista con llamante (27) quien refiere que su ex pareja tiene restricción de acercamiento, hallándose en inmediaciones, el mismo es APREHENDIDO, identificado posee amplios antecedentes policiales.- Comunicados con Cria de la Mujer y La Familia, informa que efectivamente posee

