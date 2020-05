VARIOS DETENIDOS POR VIOLENCIA DE GENERO Y ROBOS.

Up Next

ALLANAMIENTO POSITIVO CON DETENCION – “LESIONES GRAVES”. A raíz de la denuncia radicada en la Seccional Segunda donde denunciante da cuenta que tras discusión con vecino en via publica calle 545 e/ 570 y 572 de la localidad de Quequen, motivo por deuda de dinero, el agresor ofuscado utiliza pala ancha y le produce lesiones carácter grave en “ante brazo, con pérdida de dos piezas dentarias, quebradura de un tercer diente y lesiones en rostro sector derecho”. Por lo que de averiguaciones practicas por el GTO de ese elemento se establecen por declaraciones testimoniales autor del hecho y por pruebas colectadas se solicita Orden de allanamiento, secuestro y detención a UFI Nro 2 otorgado por S.S Dra Aida Lhez Titular Juzgado de Garantias Nro 2 ambos Dpto Judicial Necochea. Es asi que se lleva cabo dicha diligencia, en el domicilio del autor donde se secuestra la pala ancha marca BIASSOR utiliza para producir los golpes como también se procede a la detención del causante por el hecho investigado. Se traslada detenido y secuestro a Dependencia fines legales.

Continue Reading